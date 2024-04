Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende für erhebliche Störungen im Bahnverkehr zwischen Halle und Leipzig gesorgt. Wie die Bundespolizei in Magdeburg mitteilte, wurde ein Leitkabel an der Strecke durchtrennt. Techniker hätten die beschädigte Leitung im Bereich Kanena am Sonntag (31.03.) entdeckt. Die Tat soll bereits am Freitag (29.03.) gegen 18:30 Uhr passiert sein.