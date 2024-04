Fahndung Älterer Mann belästigt Kinder in Halle

15. April 2024, 11:26 Uhr

Am Wochenende soll sich ein Mann in Halle vor mehreren Kindern entblößt haben. Er sei am Samstagnachmittag durch mehrere Stadtteile gelaufen. Insgesamt elf Kinder gaben an, den Exhibitionisten gesehen zu haben.