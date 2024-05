Fahrgäste im Stadtgebiet von Halle (Saale) können nun doch wieder alle Überland-Busse nutzen. Das teilte der Omnibusbetrieb Saalekreis am späten Montagnachmittag mit. Demnach halten die Buslinien 309 und 312 wieder an allen Haltestellen innerhalb der Stadt zum Ein- und Aussteigen.

Der jetzige Stopp des Versuchs wurde mit Kritik von Fahrgästen begründet. Vorgesehen war, dass aus Bussen, die aus dem Saalekreis kommen, in Halle nur noch ausgestiegen werden darf. Bei Bussen in Richtung Saalekreis sollten Fahrgäste an den halleschen Haltestellen nur noch zusteigen, nicht aber aussteigen können. Damit wollte das Unternehmen erreichen, dass Fahrgäste in Halle die Straßenbahnen nutzen.