Warum eine Impfung gegen Masern so wichtig ist Masernviren sind extrem ansteckend. Anders als viele vermuten, geht die Krankheit nicht sofort mit den bekannten roten Punkten auf der Haut einher. Zunächst kann eine Infektion die unspezifischen Symptome einer gewöhnlichen Grippe annehmen: Fieber, Müdigkeit, Halsschmerzen. Dann aber folgt vor allem bei Erwachsenen schnell eine schwere Erkrankung.



Das Virus unterdrückt die Immunabwehr, dadurch kommt es häufig zu weiteren Folgekrankheiten wie Hirnhaut- oder Lungenentzündung. Rund ein Viertel der Infizierten müssen im Krankenhaus behandelt werden.



Bei Neugeborenen können Masern ebenfalls schwere Folgen haben, wie zum Beispiel die tödliche Gehirnerkrankung SSPE. Mütter, die gegen Masern geimpft sind, können ihren ungeborenen Kindern Antikörper weitergeben, sodass sie in ihren ersten Lebensmonaten geschützt sind. Ab elf Monaten wird eine erste Impfung empfohlen.



Für Erwachsene empfiehlt die Ständige Impfkommission eine Impfung gegen Masern für alle, die nach 1970 geboren wurden und noch gar nicht oder nur einmal in der Kindheit gegen Masern geimpft wurden oder bei denen der Impfstatus unklar ist.