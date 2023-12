Mutmaßliche sexualisierte Gewalt Neue Entwicklungen in Fällen von Missbrauchsvorwürfen in Halle

Hauptinhalt

28. Dezember 2023, 17:53 Uhr

Zwei Missbrauchsfälle aus dem Sommer beschäftigen die Justiz in Halle. In einem Fall – dem Missbrauch einer 12-Jährigen – will sich ein Angeklagter zu den Missbrauchsvorwürfen äußern. Ein weiteres Ermittlungsverfahren um den Missbrauch einer 15-Jährigen stellte die Staatsanwaltschaft nun ein.