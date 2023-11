Am Landgericht Dessau-Roßlau ist am Montag das Urteil in einem Prozess wegen hundertfachen Kindesmissbrauchs gefallen. Der Angeklagte muss acht Jahre und sechs Monate in Haft und wird in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 59-Jährige zwei Kinder aus seinem familiären Umfeld über mehr als zehn Jahre missbraucht hat.