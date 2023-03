In Sachsen-Anhalt hat Verdi am Montag auch die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in allen Landkreisen und Städten zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind unter anderem kommunale Kitas und Horte, Stadt- und Kreisverwaltungen, Sparkassen und die Müllabfuhr. Schon am Donnerstag und Freitag hatte es in vielen der Einrichtungen Warnstreiks gegeben.