In den ukrainischen Nationalfarben Gelb und Blau ist der Pestalozzipark in Halle geschmückt. Ein paar Girlanden ranken sich von Baum zu Baum und auch ein großes Pappherz haben die Ukrainer aufgehängt, eine Hälfte in den Farben der ukrainischen Flagge, die andere Schwarz, Rot, Gold für Deutschland. "Wir sind sehr froh heute in Sicherheit sein zu können und wollen Danke sagen", so eine ukrainische Mutter.