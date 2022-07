Mit gerade einmal 15 Jahren erlebte Gulej den Überfall der deutschen Truppen auf die Sowjetunion. Die Deutschen verschleppten sie zwei Jahre später zur Zwangsarbeit nach Schlesien. Gulej floh, wurde jedoch gefasst und kam ins Gefängnis.

Krieg in der Ukraine weckt Erinnerungen

Im September 1943 gelangte sie als politische Gefangene ins Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Dort arbeitete sie vor allem in einem Landwirtschaftsbetrieb des Lagers. Im Januar 1945 musste sie schließlich mit den anderen Häftlingen den "Todesmarsch" Richtung Westen antreten. Gulej wurde ins Konzentrationslager Bergen-Belsen gebracht, das im April 1945 von britischen Truppen befreit wurde.

Ich finde, das ist auch ein Genozid gegen die Ukrainer, gegen die Zivilisten, die einfach so schuldlos vernichtet werden vom sogenannten brüderlichen Volk. Anastasia Gulej Ukrainerin

Nach dem zweiten Weltkrieg beendete sie die Schule und studierte Forstwirtschaft. Sie heiratete einen Kommilitonen und bekam drei Kinder. Außerdem beginnt sich Gulej in den 90er-Jahren, sie ist zu diesem Zeitpunkt bereits Rentnerin, als Zeitzeugin zu engagieren. Von alldem erzählt ihre Biografie "Poltawa, Auschwitz, Bergen-Belsen, Kyjiw. Die Lebensgeschichte der Anastasia Gulej", die in dieser Woche in Magdeburg und Weißenfels vorgestellt wurde.

Gulejs Leben ist von Entbehrungen geprägt

Anastasia Gulejs Vergangenheit ist von viel Leid geprägt. Der aktuelle Krieg in ihrer Heimat weckt bei ihr Erinnerungen an diese Vergangenheit. Die Ukrainerin erzählt, dass sie bei den ersten Angriffen in diesem Jahr an die Bombardierung Kiews 1941 denken musste und an ein Denkmal, das für die Opfer in ihrem Stadtteil errichtet wurde. Außerdem sieht sie Ähnlichkeiten: Damals habe es "Genozid gegen die Juden" geheißen, jetzt heiße es "der Krieg gegen das ukrainische Volk". Dabei fände sie die Formulierung auch in der aktuellen Situation angemessen. "Ich finde, das ist auch ein Genozid gegen die Ukrainer, gegen die Zivilisten, die einfach so schuldlos vernichtet werden vom sogenannten brüderlichen Volk", sagt Gulej.

Maik Reichel, Chef der Landeszentrale für politische Bildung, hat die Lebensgeschichte von Gulej aufgeschrieben. Bildrechte: MDR/Katharina Michel Dass sie momentan in Bad Kösen wohnt, hat Anastasia Gulej auch Maik Reichel zu verdanken. Reichel ist Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen-Anhalt und kennt Gulej seit 2014. Er hat auch die Lebensgeschichte seiner ukrainischen Freundin aufgeschrieben. Dass sie wegen des Krieges in ihrer Heimat nach Deutschland kommt, daran habe er nicht geglaubt.

Sicherheit in Sachsen-Anhalt gefunden

Als er aber von ihrer Flucht nach Lwiw erfuhr, habe er mit ukrainischen Freunden die Chance ergriffen: "Jetzt sag Ihnen, ich fahre jetzt los und stehe morgen ab 6 Uhr an der Grenze Polen-Ukraine. Ich habe genau den Ort gesagt. Dort werde ich warten und sie muss kommen." Und Gulej ist gekommen. Am 9. März nahm Reichel sie und ihre Kinder in Polen in Empfang. Die Strapazen der Flucht habe man ihr nicht angesehen, sagt Reichel.

"Es war relativ normal für mich", sagt Gulej. "Am meisten hat die Katze gejammert. Die hat rebelliert, und bis die sich beruhigt hat und sich damit abgefunden hat – das hat uns Nerven gekostet."