In der Lutherstadt Eisleben ist am Sonntag die "Kleine Wiese" zu Ende gegangen. Wie Marktmeister Siegmund Michalski MDR Sachsen-Anhalt mitteilte, wurden etwa 150.000 Besucher gezählt. Mit rund 150 Schaustellern und Händlern – und damit rund der Hälfte der Eisleber Wiese – wird in der Lutherstadt traditionell nachgefeiert. Damit haben in diesem Jahr wieder rund eine halbe Million Menschen die Große und die Kleine Wiese besucht. Beide Wiesenmärkte seien ausgesprochen friedlich verlaufen, so Michalski.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Alexander Prautzsch