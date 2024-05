Bilanz 120.000 Besucher auf Eisleber Frühlingswiese

06. Mai 2024, 16:15 Uhr

In der Lutherstadt Eisleben ist am Sonntag die Eisleber Frühlingswiese zu Ende gegangen. Am Ende hatten insgesamt 120.000 Menschen den Rummel besucht. Die Schausteller sind zufrieden, haben aber Personalsorgen.