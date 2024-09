Wenn die Dirndl-Dichte in Sachsen-Anhalt sprunghaft ansteigt, dann ist Wiesenzeit im Mansfelder Land. Die Eisleber Wiese spielt längst in der Champions League der großen Volksfeste ganz vorne mit. Oft wird sie in einem Atemzug mit den ganz Großen genannt: dem Oktoberfest, dem Cannstatter Wasen oder dem Hamburger Dom.

350 Betriebe sind auf der Eisleber Wiese dabei, das Gelände ist restlos ausgebucht. Fahrgeschäfte und die Wohnwagen der Schausteller brauchen Strom und Wasser.

Stressigste Zeit: der Aufbau

Für Netzmeister Christian Herold und seine Kollegen Daniel Ulrich und Tobias Lebek von den Eisleber Stadtwerken beginnt die Wiesenzeit schon etwa sechs Wochen vor dem bunten Treiben, also Anfang August. Zunächst werden die Schalt- und Verteilerschränke und das Netz kontrolliert, gewartet und bei Bedarf repariert. Bildrechte: MDR/Conny Müller

Die arbeitsreichste Zeit ist die Woche vor dem Wiesenstart. Wenn die Fahrgeschäfte und Mobile Homes der Schausteller anrollen, ist "Anklemmzeit", sagt Herold.

"In der Summe sind 15 Mitarbeiter von den Stadtwerken beschäftigt, hier alles hinzubekommen – vom Strom über Trinkwasser bis zu administrativen Dingen", erklärt Ronny Strebe, Geschäftsführer der Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH. Bildrechte: MDR/Conny Müller

Bereitschaftsdienst vor Ort

Die Elektromonteure sorgen dafür, dass die Lichter der Fahrgeschäfte funkeln, die Wasserrutsche betrieben werden und das Riesenrad sich drehen kann. Während der gesamten Öffnungszeit der Eisleber Wiese sind Kollegen vor Ort in Bereitschaft und haben ihren Aufenthaltscontainer direkt am Wiesengelände. In rund 20 Jahren ist nichts Gravierendes passiert. "Wir haben Gott sei Dank nur wenig Störungen und wenn, nur kleine Sachen", sagt Netzmeister Christian Herold. Das zeige auch, dass die Arbeit im Vorfeld richtig gut gemacht wird. Schwierig sei es manchmal, sich zwischen den Stromschränken und Geschäften zu bewegen. Da kann es beim Wechseln einer Sicherung schon mal eng werden.

Infobox Zum Stromnetz auf dem Festgelände gehören 104 Schaltkästen, für die Wasserversorgung gibt es 19 Entnahmestellen. Im Vorfeld der Wiese werden hier auch vorgeschriebene Wasserproben von den Stadtwerken genommen.

Gute Noten von den Schaustellern

Das Eisleber E-Team bekommt viel Lob von den Schaustellern und Gastroanbietern. Angelique Schäfer, die mit ihrem Fahrgeschäft "Fliegende Frösche" auf der Wiese dabei ist, geizt nicht mit freundlichen Worten: "Die Organisation ist klasse." Kaum am Festgelände angekommen, bekomme man gleich Strom und Wasser für den Wohnwagen, so die Wahl-Berlinerin.

Ein Magdeburger Schausteller sieht das ähnlich. Schließlich seien zum Beispiel die Toiletten in den Wohnwagen elektrisch. Auf dem Wiesenmarkt habe man immer schnell einen Ansprechpartner, wenn es um die Energie- und Wasseranschlüsse geht. Das sei nicht auf allen Vergnügungsmeilen selbstverständlich. Bildrechte: MDR/Conny Müller

Stromverbrauch zum Eisleber Wiesenmarkt

Der Stromverbrauch für die große und die kleine Wiese im September liegt laut Stadtwerke-Geschäftsführer Ronny Strebe bei insgesamt rund 170.000 Kilowattstunden. "Das ist so viel wie ein kleines Dorf mit einem Jahresverbrauch", so Strebe. Zum Vergleich: Im Durchschnitt verbraucht ein Vier-Personen-Haushalt rund 4.000 Kilowattstunden jährlich. An den insgesamt sieben Festtagen braucht die Eisleber Wiese so viel Strom wie rund 42 Vier-Personen-Haushalte in einem ganzen Jahr.

Alles muss also so angeschlossen werden, dass das Stromnetz in Eisleben am Ende auch stabil bleibt. Die Stadtwerke halten während des Wiesenmarktes doppelt so viel Leistung vor wie an normalen Tagen. Bildrechte: MDR/Conny Müller

