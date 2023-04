Der Landkreis Mansfeld-Südharz will eine Rettungswache bauen. Landrat André Schröder (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag in Hettstedt, dass der Kreistag im Juni abschließend darüber abstimmen wolle. Sollte es dann einen Förderbescheid geben, könnte laut Schröder zwischen 2024 und 2026 mit dem Bau der Rettungswache begonnen werden.