Das Interesse an dem Beruf ist laut Großmann groß: "Wir haben jedes Jahr zwischen 120 und 140 Bewerbungen. Im vergangenen Jahr haben wir aber nur acht Ausbildungsplätze genehmigt bekommen, in diesem Jahr sind es zwölf." Kündigungen oder Schwangerschaften könnten mit so wenig Nachwuchs nicht mehr kurzfristig überbrückt werden. Hinzu komme, dass auch Krankenhäuser oder die Bundeswehr Notfallsanitäter einstellten, ohne jedoch selbst auszubilden.