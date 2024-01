Nach dem Brand von vier historischen Fachwerkhäusern in Stolberg im Landkreis Mansfeld-Südharz erhalten die Eigentümer Hilfe von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Wie die Stiftung mitteilte, überbringt ihr Vorstand Lutz Heitmüller am Mittwochnachmittag im Beisein von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) 100.000 Euro.

Damit solle in einem ersten Schritt umgehend ein Notdach an den betroffenen Häusern installiert werden, um weitere Schäden an der Bausubstanz durch die Witterung zu verhindern. Ein Architekt werde dann im Auftrag der Stiftung ein Gutachten zur Sicherung der Häuser erstellen und die notwendigen Maßnahmen begleiten. Auch für die restliche Instandsetzung hat die private Stiftung Fördermittel in Aussicht gestellt. Die Fachwerkstadt Stolberg ist bekannt für ihre nahezu 400 Fachwerkhäuser.