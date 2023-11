Clemens Zugowski hat einen festen Händedruck. Der passt zu dem drahtigen Mann aus Pretzsch im Landkreis Wittenberg, der während seiner Armeezeit Kampfschwimmer war und auch heute noch jeden Tag ins kalte Wasser springt. Den Pool an seinem Wohnhaus in Pretzsch macht er nicht winterfest. Einstellige Bade-Temperaturen schrecken den 62-Jährigen nicht ab, der sich zudem mit Joggingrunden und Liegestützen in Form hält. Sein guter Fitnesszustand sei ein Grund, warum er im kommenden Jahr Feuerwehrmann werden will, sagt Zugowski. Zum anderen wolle er helfen, wenn es die Lage erfordert. Unabhängig, ob er zu Bränden, Überschwemmungen, Verkehrsunfällen ausrücken muss.