Nicht nur die steigenden Gaspreise, auch die steigenden Preise für Lebensmittel machen Wolff Sorgen. In ihrem Hinterhof in Magdeburger baut sie deshalb selbst Gemüse an. Tomaten, Gurken und Bohnen. "Das brauchen wir Gott sei dank nicht kaufen." Wenn es geht, mache sie alles alleine: "Was ich an Obst preiswert ergattern kann, das lege ich ein oder mache Marmelade daraus. Ich gehöre zur älteren Truppe, ich habe das ja noch alles gelernt."