Stundenlange Sperrung A14 nach Unfällen bei Halle wieder frei

05. Januar 2024, 20:34 Uhr

Die A14 ist bei Halle in Richtung Dresden wieder frei, nachdem sie bis zum Abend gesperrt war. Auf der Umleitungsstrecke herrscht weiter Stau. Auf der Autobahn in Sachsen-Anhalt hat es am Freitag mehrere Unfälle gegeben. Kurz nach Mitternacht sind zwischen Löbejün und Halle/Peißen zwei Lkw und ein Auto zusammengestoßen. Später ereignete sich ein weiterer Lkw-Unfall.