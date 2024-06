Nach Kritik Abwasserverband Saalkreis wählt Geschäftsführer ab

Satzungsgemäß soll nun frühestens in der nächsten Verbandsversammlung am 19. August eine Ausschreibung für die Stelle des Verbandsgeschäftsführers auf den Weg gebracht werden. Bis zu einer Neubesetzung führt die Stellvertreterin Eisners, Bianka Wittenbecher, den Verband.

Martin Eisner ließ sich in der Verbandsversammlung von einer Rechtsanwaltskanzlei vertreten. Eisner und der WAZV Saalkreis waren in den letzten Monaten immer mehr in die Kritik geraten. Unter anderem ging es um den Führungsstil des Verbandsgeschäftsführers und um Vorwürfe des Landesrechnungshofes, etwa um eine undurchsichtige Buchführung. Zuletzt hatten mehrere Bürgermeister im Saalekreis sogar die Zwangsverwaltung des WAZV gefordert.