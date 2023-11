Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag in Braunsbedra (Saalekreis) ein Mehrfamilienhaus angegriffen, in dem asylsuchende Menschen untergebracht sind. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurden einige Bewohner des Hauses kurz nach 1 Uhr durch mindestens einen Steinwurf gegen ein Fenster geweckt. Sie hätten daraufhin zwei Personen auf "Krafträdern" fliehen sehen.