Unbekannte haben in Magdeburg Gräber auf einem muslimischen Friedhof beschmiert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, haben die Täter zwischen Dienstag und Mittwoch auf dem Westfriedhof Hakenkreuze auf drei Grabsteine gesprüht. An vier weiteren Grabsteinen wurden aufgesprühte Davidsterne gefunden. Die Polizei sucht Zeugen.