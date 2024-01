Bildrechte: MDR/Marvin Kalies

Zwischen Halle-Tornau und Halle-Peißen Lkw-Brand auf A14 bei Halle sorgt für Behinderungen

25. Januar 2024, 10:29 Uhr

Am Donnerstagvormittag war die A14 zeitweise in beiden Fahrtrichtungen zwischen Halle-Tornau und Halle-Peißen voll gesperrt. Grund war laut Polizei ein brennender Lkw in Fahrtrichtung Dresden. Er hat Propangasflaschen geladen.