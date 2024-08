Beim Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Braunsbedra im Saalekreis ist ein Bewohner verletzt worden. Bei der Evakuierung verletzte ein weiterer Bewohner zudem zwei Einsatzkräfte, wie die Polizei mitteilte.

Demnach wurde die Feuerwehr am Donnerstagabend zu dem Haus gerufen, weil Unrat im Keller brannte. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Bei der Evakuierung musste eine Wohnung von den Einsatzkräften geöffnet werden. Der 39-jährige Bewohner reagierte laut Polizei daraufhin aggressiv und stieß einem Feuerwehrmann mit dem Arm in die Rippen. Als Polizisten ihn wegen seines Verhaltens auf die Dienststelle bringen wollten, biss er einen der Beamten. Dann wurde laut einer Sprecherin "Zwang angewendet". Der Mann erlitt Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er sei der Polizei nicht unbekannt.

Beide Einsatzkräfte wurden ambulant versorgt. Sieben weitere Bewohner mussten für die Nacht bei Bekannten unterkommen. Am Freitag sollen sie wieder in ihre Wohnungen in Braunsbedra zurückkehren können. Die Polizei ermittelt zur genauen Brandursache und gegen 39-Jährigen wegen des Angriffs auf die Einsatzkräfte.