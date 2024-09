Im Saalekreis hat eine brennende Lagerhalle die Feuerwehr den ganzen Tag beschäftigt. Wie die Leitstelle MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, war der Notruf aus Höhnstedt am Vormittag eingegangen. Die Halle der dortigen Agrargenossenschaft stand in Flammen, das Dach war eingestürzt.

Die Rauchschwaden waren aus der Ferne zu sehen. In dem Gebäude lagerten den Angaben zufolge Futtermittel wie Stroh und Heu. Menschen oder Tiere seien nicht zu Schaden gekommen.

Am Donnerstagabend war die Feuerwehr laut Leitstelle noch mit Restlöscharbeiten beschäftigt. Nach Einbruch der Dunkelheit soll Brandwache gehalten werden. Am Freitagmorgen will die Feuerwehr die Situation dann neu bewerten.