Im Saalekreis ist die Evakuierung der Anwohner zweier Ortschaften abgeschlossen worden. Grund ist der Fund einer Bombe südlich der Landesstraße 185. Betroffen seien die Ortsteile Pissen und Witzschersdorf bei Leuna, hieß es in einer am Montagabend verschickten Mitteilung der Kreisverwaltung .

Demnach mussten die Anwohner ihre Wohnungen und Häuser am Morgen verlassen. Die Evakuierung hatte um 7 Uhr begonnen. Seit 9 Uhr ist das Gebiet – 700 Meter um den Fundort der Bombe – gesperrt, hieß es. Die Bombe soll laut einer Sprecherin des Saalekreises gegen 10 Uhr entschärft werden. Der fünf Zentner schwere Sprengkörper sei bei Arbeiten für die Stromtrasse von 50Hertz entdeckt worden.

Der Landkreis hat eigenen Angaben zufolge eine Notunterkunft im Kulturhaus in Pissen eingerichtet. Sie sei ab 8:30 Uhr besetzt. Wegen der Entschärfung muss demnach auch die Kita Liebertsche Stiftung in Witzschersdorf geräumt werden. Kinder würden in Kötzschau untergebracht.