In Wolmirstedt bei Magdeburg ist am Dienstag der Spatenstich für das Großbauprojekt zur Energiewende Südostlink. Die Stromtrasse wird eine der wichtigsten in Deutschland. Die Börde hat damit einen Spitzenplatz in der deutschen Energiewende. Am Anfang der Trasse entsteht ein Konverter in Wolmirstedt, der Wechsel- in Gleichstrom umwandelt. Dadurch können große Strommengen verlustarm über weite Entfernungen übertragen werden. Wolmirstedt wird Knotenpunkt und verbindet künftig die Offshore-Windparks in der Ostsee mit Bayern, wo der grüne Strom hingeleitet werden soll. In einem weiteren Ausbauschritt soll ein Höchstleistungskabel von Schwerin nach Wolmirstedt verlegt werden.