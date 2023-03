Explosiver Fund Sprengung erforderlich: Weltkriegsbombe bei Zöschen gefunden

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst will am Vormittag im Saalekreis eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert sprengen. Es wird ein Sperrkreis in einem Radius von 1.000 Metern rund um den Fundort eingerichtet. Evakuierungen sind nicht nötig.