Außerdem sei das Ufer des Geiseltalsees mittlerweile so zugewachsen, dass die Besucher nicht mehr den gesamten See betrachten konnten.

Die Touristikgesellschaft will sich künftig vor allem auf ihr Fahrgastschiff, die "MS Geiseltalsee", konzentrieren, mit dem Besucher Rundfahrten auf dem Geiseltalsee machen können. Das sei die neue Hauptattraktion, so Karge. Darüber hinaus plane man, die Gastronomie in der Pfännerhall und am Hafen in Braunsbedra auszubauen. Ende vergangenen Jahres seien zudem weitere Ferienwohnungen eröffnet worden.