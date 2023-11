Bildrechte: imago images/Sylvio Dittrich

Grüne Energie Pilotanlage für grünes Methanol aus Leuna geht in Betrieb

20. November 2023, 05:00 Uhr

Die Chemieindustrie will nachhaltiger werden – mit grünem Wasserstoff, Flugbenzin oder Methanol. All diese Produkte aus Ökostrom und natürlichen Ressourcen haben einen Nachteil: Sie sind in der Herstellung viel teurer als bei herkömmlicher Produktion aus Erdöl, Kohle oder Erdgas. In Leuna startet nun eine Versuchsanlage, in der grünes Methanol ähnlich günstig produziert werden soll wie herkömmliches. Es wäre ein Meilenstein.