Die Landesgartenschau (LAGA) in Bad Dürrenberg soll im Zeitraum vom 19. April bis 13. Oktober 2024 stattfinden. Das teilte eine Sprecherin der LAGA mit. Eine Verschärfung der Materialknappheit, mangelnde Personalressourcen und explodierende Preise hätten eine Verschiebung in das kommende Jahr unumgänglich gemacht.

Bad Dürrenbergs Bürgermeister Christoph Schulze (CDU) erklärte in einer Pressemitteilung der Landesgartenschau, dass es zudem ein finanzielles Loch von circa 3,5 Millionen Euro gegeben habe. Damit sei die Finanzierung zunächst nicht mehr gesichert gewesen. Daraufhin hatte der Landtag in Magdeburg mit dem Haushalt für das laufende Jahr zwar fünf Millionen Euro extra für die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg beschlossen. "Die zusätzlichen Mittel im Landeshaushalt sind für unsere Stadt eine nochmalige Riesenchance", so Schulze in der Pressemitteilung.