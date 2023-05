Stichwort: Strombasierte Kraftstoffe Mit erneuerbarem Strom, Wasser und Kohlenstoff ist es möglich, klimafreundliche Kraftstoffe wie synthetisches Methan oder E-Diesel herzustellen. Die Kraftstoffe gleichen in ihren Eigenschaften konventionellen Kraftstoffen und können daher in bestehenden Motoren und Triebwerken von Fahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen eingesetzt werden. Diese synthetisch produzierten Kraftstoffe können konventionellen Kraftstoffen beigemischt werden oder diese vollständig ersetzen.



Quelle: Now GmbH, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur