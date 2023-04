Günter sei deshalb schon besorgt gefragt worden, ob in Leuna der deutsche Wald in Chemikalien verwandelt werden soll. Genau das Gegenteil sei der Fall. Es werde nur Bruchholz verwendet, das bei der Pflege der Wälder anfalle, sagt Günther. Und wenn der Wald nicht nachhaltig bewirtschaftet werde, nehme UPM das Holz aus dem Wald auch nicht ab. Das erhöhe den Druck auch auf private Waldbesitzer, die laut Günther solche Zertifizierungen oftmals mieden.

"Also es ist tatsächlich ein Projekt, das den Wald stärkt", sagt Günther. "Die Besorgnis, die naheliegend ist, die ist an der Stelle eigentlich nicht nötig." Die Massenproduktion in der Bioraffinerie wird voraussichtlich noch in diesem Jahr beginnen, auch die Vorbereitungsarbeiten für die Erweiterung des Chemieparks Leuna sollen in den kommenden Monaten an Fahrt aufnehmen.