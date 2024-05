Mit einem großen Festwochenende feiert der Verein Mühlstraße 14 von Freitag bis Sonntag seinen Geburtstag. Am Freitagabend versetzt Clemens Meyer mit seiner Lesung aus "Als wir träumten" die Zuhörerinnen und Zuhörer in die Anfangstage des Vereins in den 1990er-Jahren. Am Sonnabend und Sonntag veranstaltet der Verein ein großes Familienfest mit Zirkus und Theater. Mit vielen weiteren Veranstaltungen feiert man das ganze Jahr über drei Jahrzehnte Soziokultur im Leipziger Südosten.

Bildrechte: MDR/Lars Tunçay

Kulturtreff in der DDR

Das Gebäude war zu DDR-Zeiten bereits ein kommunaler Kulturtreff, erzählt die ehemalige Geschäftsführerin Karin Hörning. Nach der Wende drohte das Haus zusammen zu fallen. "Dann hat sich der Verein gegründet aus Privatpersonen und Vereinen, und wir haben Gelder beantragt und das Haus saniert. Und dann haben wir Leute gesucht, Projekte entwickelt. Die Menschen sind von alleine gekommen. Die mussten wir nicht suchen."

In den ersten Jahren seien es vor allem Jugendliche und Senioren, so Hörning. Dann kamen die Familien hinzu. "Von Anfang an gabe es eben auch die Konzentration auf ein breites Angebot an kulturellen Veranstaltungen."

Bildrechte: MDR/Lars Tunçay

Kultur im Park

In den 2000er-Jahren wurde der Lene-Voigt-Park umgestaltet. "Wir haben mit Beteiligungsprojekten auch dort mitgewirkt", sagt Hörning. "Wir bespielen den Lene-Voigt-Park seitdem regelmäßig mit Veranstaltungen wie etwa dem Kulturkiosk, eine vierzehntägige Programmreihe." 2013 kam das Seniorenbüro-Ost auf der Eisenbahnstraße hinzu. "Wir haben angefangen, das Ostlichter Kulturfestival zu entwickeln, mit vielen Partnern im Leipziger Osten." Das Kulturfestival reicht mittlerweile bis Mölkau und Holzhausen.

Bildrechte: MDR/Lars Tunçay

Begegnungsraum für alle

In der namensgebenden Mühlstraße 14, in der Nähe des Ostplatzes, bietet der Verein seit 1994 einen Begegnungsraum für die Bürger im Leipziger Osten und jene, die neu hinzukommen. "Wir empfinden das als sehr wichtig, dass es diese Orte gibt, wo die Menschen sich begegnen können", sagt Heidi Peterson, die neue Geschäftsführerin des Vereins. "Ein ganz wichtiger Schwerpunkt ist die sozialintegrative Arbeit, also die Zielgruppenarbeit mit Kindern und Jugendlichen, mit Familien, mit Senioren, mit Migrantinnen und Migranten."

Rund 50 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligen sich regelmäßig, sagt Karin Hörning. "Da sind Gesichter dabei, die ich schon seit 2017 immer wieder sehe. Das ist schön, wenn die solange bei uns bleiben."

Prägend für das Haus sei die starke Altersdurchmischung, sagt Hörning. "Wir haben vielleicht zu 20 Prozent ganz junge Menschen, viele Besucherinnen und Besucher sind so im Alter zwischen, sagen wir mal 30 und 50. Das ist so die Hauptnutzergruppe. Viele Familien nehmen das Angebot wahr. Und dann nochmals rund zehn Prozent Seniorinnen und Senioren."

Bildrechte: MDR/Lars Tunçay

Fördermittel und Spenden

Die Stadt Leipzig ist der Hauptförderer des Vereins. Die Zusammenarbeit mit den Kultur-, Sozial- und Jugendämtern sei eng, sagen die Verantwortlichen. Daneben gebe es projektgebundene Bundes- oder Landesmittel. Und ein großer Teil der Finanzierung setze sich aus Spenden zusammen.

Von der Wilhelm Busch Grundschule am Täubchenweg gab es gerade einen Scheck. Die Schülerinnen und Schüler haben einen Spendenlauf gemacht, der Verein hat 1.584 Euro erhalten. Geschäftsführerin Heidi Peterson freut sich. "Das hilft uns ungemein weiter. Wir brauchen diese Spenden. Auch der neue inklusive Spielplatz auf dem Hof ist vor allem über Spendengelder auch von der Leipziger Kinderstiftung mitfinanziert worden."