Geboren wurde Heinz Zander 1939 in Wolfen. Von 1959 bis 1964 studierte er an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Zander war der letzte lebende Vertreter aus der Gruppe der großen Maler der Leipziger Schule neben Werner Tübke , Wolfgang Mattheuer und Bernhard Heisig.

Sein Meisterschüler-Studium absolvierte er beim Bildhauer Fritz Cremer an der Akademie der Künste in Berlin. Er arbeitete als Maler, Grafiker und Illustrator – und gestaltete auch Bühnenbilder. Neben seiner malerischen und grafischen Arbeit betätigte er sich auch als Schriftsteller und schuf einige Romane und Erzählungen.

Aufgrund seiner Virtuosität galt Zander schon bald nach seinem Mal-Studium als Wunderkind, was ab den 70er-Jahren in eine DDR-weite "Zander-Begeisterung" kulminierte. Mit seiner Entrücktheit in Archetypisches polarisierte Heinz Zander schon zu DDR-Zeiten, nach dem Mauerfall wurde es still um den Leipziger Maler.