Der Handwerkstag Sachsen-Anhalt hat die besten Nachwuchshandwerker und -handwerkerinnen in 28 verschiedenen Berufen ausgezeichnet. Präsident Uwe Runge gratulierte den Geehrten bei der Festveranstaltung in Magdeburg: "Sie sind die Besten Ihres Handwerkerjahrgangs und haben mit Ihrem erfolgreichen Abschneiden in den Berufswettbewerben bewiesen, dass sie für die Zukunft in unserem Berufshandwerk stehen."