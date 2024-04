Seit Anfang März Schleuse Wettin bleibt bis auf Weiteres gesperrt

04. April 2024, 12:29 Uhr

Die Saale-Schleuse in Wettin wurde Anfang März vom zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt wegen Rissen in der Konstruktion gesperrt. Seitdem wird nach einer Lösung gesucht. Dabei zeichnet sich nicht ab, dass die Schleuse so bald wieder in Betrieb geht. Was zu Problemen führt.