Einigung erzielt Finanzierung der Schleusen im Saale-Unstrut-Gebiet langfristig gesichert

Landrat Götz Ulrich (CDU) ergänzte, dass der Schleusenbetrieb in Freyburg nun am Gründonnerstag in die neue Saison starten könne. Der ist dieses Jahr am 28. März.



Eigentümer der Schleusen an beiden Flüssen ist der LHW. Der geschlossene Vertrag mit dem Burgenlandkreis sieht vor, dass der Landkreis künftig den Schleusenbetrieb übernimmt. Die bauliche Unterhaltung der Schleusen bleibt in der Hand des LHW.



Insgesamt verwaltet das Land Sachsen-Anhalt an Saale und Unstrut zehn Schleusen.