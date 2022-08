Bereits im Juli waren Busse und Bahnen in Halle, Dessau, Magdeburg und dem Burgenland im Depot geblieben. In Dessau waren am letzten Schultag vor den Sommerferien in Sachsen-Anhalt große Teile des Busliniennetzes und der Straßenbahnbetrieb betroffen, auch in Magdeburg stand im Berufsverkehr alles still.