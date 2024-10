Halberstadt droht Millionen-Minus durch Zensus

Bildrechte: MDR/Michel Holzberger

Den Statistik-Zahlen nach sollen in Halberstadt nicht mehr rund 40.000, sondern etwa 37 000 Menschen leben. Szarata kritisiert das im vergangenen Sommer veröffentliche Ergebnis der Volkszählung. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es sei eine Hochrechnung, die über verschickte Briefe und Umfragen entstanden sei und das sei auch in anderen Städten in Sachsen-Anhalt schwer nach hinten losgegangen.



Um zu besprechen, was getan werden kann, steht Szarata nach eigenen Angaben mit ebenfalls betroffenen Städten wie Halle, Köthen, Weißenfels und Merseburg in Kontakt. Die Saalestadt Halle etwa hatte eine eigene Aktion gestartet und Briefe verschickt, um selber noch einmal nachzuzählen. Auch die Stadt Burg zweifelt die Zensus-Ergenisse an.