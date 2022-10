Intel-Ansiedlung laut Haseloff voll im Zeitplan

Haseloff ergänzte, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Vorstandsebene von Intel am Dienstag in der Staatskanzlei zu Gast waren. "Wir haben den aktuellen Stand des Projektes durchgesprochen. Wir liegen voll in der Zeitplanung. Intel will und wird diese Investition durchziehen." Es handele sich hier um eine neue Generation an Chips, die auf jeden Fall kommen müsse.

In Magdeburg sollen ab 2027 Chips produziert werden. In einer ersten Ausbaustufe sollen zwei benachbarte Halbleiterwerke gebaut werden, mehrere Tausend Arbeitsplätze könnten entstehen. Intel will dafür zunächst rund 17 Milliarden Euro investieren. Der Spatenstich ist im ersten Halbjahr 2023 vorgesehen.

Ex-Oberbürgermeister und Magdeburger Intel-Berater Lutz Trümper zufrieden

Lutz Trümper (SPD) berät Magdeburg zur Intel-Ansiedlung (Archivbild). Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

Der langjährige Oberbürgermeister der Stadt Magdeburg, Lutz Trümper (SPD), äußert sich gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT zufrieden mit der bisherigen Kommunikation, sowohl mit den Gemeinden als auch zwischen dem Wirtschaftsministerium und dem US-Chiphersteller Intel. Er sehe die Ansiedlung von Intel trotz der momentan schwierigen wirtschaftlichen Lage nicht in Gefahr. Seiner Einschätzung nach sei momentan davon auszugehen, dass der Bau des Hightech-Parks im kommenden Jahr – wie geplant – beginnen könne.