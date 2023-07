Am Wochenende wird es heiß in Sachsen-Anhalt – sehr heiß. Laut MDR-Wetterstudio könnte es am Sonntag in Teilen Sachsen-Anhalts bis zu 36 Grad heiß werden. Laut Deutschem Wetterdienst gilt deswegen für Sonntag in Sachsen-Anhalt eine Hitzewarnung. Am Sonnabend waren die Temperaturen in Sachsen-Anhalt auf bis zu 33 Grad gestiegen.