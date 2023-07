Wetterfolgen Wie die Hitze krank macht: von Bluthochdruck bis Magen-Darm-Infekt

Hauptinhalt

Hitze kann den Blutdruck aus dem Gleichgewicht bringen, Magen-Darm-Infekte begünstigen und für geschwollene Beine sorgen. Wir sagen, was dagegen hilft und geben Tipps, was in die Sommer-Reiseapotheke gehört.