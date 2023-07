Am Steintor in Halle toben Kinder lachend durch die Wasserfontänen, die vor dem Passageneingang in Richtung Unicampus aus dem Boden schießen. Die Fontänen versprechen Abkühlung von der Mittagssonne. Immer wieder machen die Kinder auch bei dem Wasserspender direkt daneben Halt und füllen ihre Trinkflaschen auf. Der Trinkwasserbrunnen am Steintor in Halle ist einer von drei Brunnenstandorten in der Saalestadt. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf

Bis zu zehn neue Trinkbrunnen für Halle

Der Trinkwasserbrunnen am Steintor ist einer von dreien in der Saalestadt. Die anderen beiden befinden sich auf dem Marktplatz sowie auf der Peißnitzinsel. Bis zu zehn neue Trinkbrunnen sollen in Zukunft noch installiert werden. "Dieser Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser an verschiedenen Stellen ist ein wichtiger Beitrag, um auf künftige Hitze in der Stadt zu reagieren", erklärt Stadtsprecher Drago Bock auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT.

In Kooperation mit den Stadtwerken wurden dafür zunächst mögliche Standorte ermittelt. Acht weitere Brunnen sind bereits fest geplant, drei davon sollen noch 2023 entstehen. Sie werden am Hodscha-Nasreddinbrunnen in Halle-Neustadt, beim Nordbad und im Pestalozzipark installiert. Für die übrigen Standorte stehe noch kein Umsetzungstermin fest, so Bock.

Der Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser ist ein wichtiger Beitrag, um auf künftige Hitze in der Stadt zu reagieren. Drago Bock, Stadtsprecher Halle

Trinkwasserbrunnen werden gut genutzt

Die schon bestehenden Brunnen in Halle erfreuen sich bereits großer Beleibtheit. Esra ist regelmäßig am Steintor und füllt sich ihre mitgebrachte Flasche beim Brunnen dort voll. "Ich besuche einen Workshop gleich um die Ecke. Dort gibt es kein Leitungswasser", sagt sie. "Deshalb komme ich jeden Tag hier vorbei."

Esra füllt ihre Trinkflasche täglich am Trinkwasserbrunnen am Steintor auf. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf Der Brunnen werde viel genutzt – auch von den Kindern, die hier spielen, bestätigt sie. Nachdem Esra weg ist, kommt eine kleine Gruppe zum Trinkwasserbrunnen. Die vier sind aus Dresden und haben Esra zufällig beobachtet. "Unsere Flaschen sind gerade leer geworden, da passt das", erzählt eine der Touristinnen. Sie benutzen so einen Brunnen zum ersten Mal, finden aber: "Das ist eine wirklich gute Sache, gerade bei der Hitze."

Das sieht auch die Bundesregierung so. Mit einer Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes, das Anfang 2023 beschlossen wurde, will Deutschland das Ziel der EU-Trinkwasser-Richtlinie umsetzen. Allen Menschen soll damit im öffentlichen Raum ein besserer Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser ermöglicht werden.

Trinkbrunnen in Sachsen-Anhalt vor allem an zentralen Plätzen