Trotz des vergleichsweise glimpflichen Ausgangs müsse man nun einige Aufgaben in Angriff nehmen. Allein die Einsatzkosten betrügen etwa eine Million Euro, auch Schäden an der Infrastruktur müssten beseitigt werden. Zudem habe das Hochwasser gezeigt, dass der Harz durch die vielen toten Bäume mit seiner Wasserspeicherfunktion nahezu ausgefallen sei. Deshalb sei es wichtig, die Aufforstung in Gang zu bringen. Teilweise könnten die Ausstattung von Hilfskräften oder Zuwegungen zu Einsatzorten verbessert werden. Dazu wolle er bei Bund und Land um finanzielle Mittel werben.

Uhle forderte zudem eine bessere Ausstattung und dass ehrenamtliche Kräfte in Hilfsorganisationen rechtlich den Mitgliedern von Freiwilliger Feuerwehr und Technischem Hilfswerk gleichgestellt sind. Dabei gehe es besonders um eine Freistellung von Ehrenamtlichen auch bei Einsätzen unterhalb der Katastrophenschutzschwelle. Uhle sagte dem MDR: "Was Hilfsorganisationen in Krisensituationen zu leisten in der Lage sind, ist vor allem dem Engagement Ehrenamtlicher zu verdanken."