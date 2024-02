Bildrechte: IMAGO / Oliver Vogler

"Keine akute Hochwassergefahr" Trotz des anhaltenden Regens sehen die Behörden noch keine akute Hochwassergefahr in Sachsen-Anhalt. Wie der Landesbetrieb Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) am Montag in Magdeburg mitteilte, sind die Pegelstände in den meisten Flüssen nicht besorgniserregend. An Elbe und Saale wurde demnach nur an wenigen Mess-Stellen Alarmstufe 2 erreicht. In Wolmirstedt (Landkreis Börde) gilt ebenfalls Alarmstufe 2 für die Ohre. Sollte der Pegelstand steigen, sei Alarmstufe 3 nicht auszuschließen, so die Behörde.



An der Weißen Elster bei Zeitz (Burgenlandkreis) ist laut LHW die Tendenz eher fallend. Die Alarmstufe 1 könne noch am Montag unterschritten werden. Leicht steigend oder gleichbleibend ist den Angaben zufolge der Wasserstand der Ehle bei Dannigkow im Jerichower Land. Auch hier gelte die Alarmstufe 1.