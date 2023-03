Das sagt auch die sogenannte Gender Pay Gap – also der Verdienstunterschied von Frauen und Männern. Im Jahr 2019 war der zwischen Frauen und Männern in Sachsen-Anhalt und Brandenburg mit drei Prozent am niedrigsten. Das heißt, Frauen verdienten pro Stunde brutto im Durchschnitt drei Prozent weniger als Männer. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt waren es 20 Prozent.