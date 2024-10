Oststolz Warum es wieder geil ist, ostdeutsch zu sein

Steffen Mau und auch der Soziologe Daniel Kubiak sprechen in diesem Zusammenhang von einer Art Osttrotz. Denn viele junge Ostdeutsche hätten das Gefühl, Ostdeutschland verteidigen zu müssen. Weil es oft mit Worten wie "braun" oder "rückständig" verbunden wird. Ihre Identität gründet sich auf Abwertungserfahrungen. Ähnliche negative Erfahrungen hätten zu einem Gruppengefühl geführt. Kubiak sagt: "Das einzige, was Ostdeutsche eint, ist das Ostdeutsch sein." Deshalb funktioniere ihre Identität anders als beispielsweise Selbstzuschreibungen wie norddeutsch oder süddeutsch, so Soziologe Steffen Mau. Man teile ein Kollektivschicksal.