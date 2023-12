Zwölf Schulen im Land testen in einem Modellprojekt eine Vier-Tage-Woche, bei der die Kinder und Jugendlichen am fünften Tag im Schulgarten arbeiten, statt im Klassenraum zu sitzen. Mehr als 5.500 Likes bekommt das Reel zu diesem Thema – viele davon bestimmt von Erwachsenen, die sich selbst eine Vier-Tage-Woche in der Schule gewünscht hätten.