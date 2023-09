Die Baumkuchen Salzwedel GmbH backt weiter – unter neuer Führung. Frank Ostendorf ist der neue Chef in dem Betrieb, der noch vor wenigen Monaten in seiner Existenz bedroht war. Wie der Unternehmer aus Bremen mitteilte, führt seine "Brot & Heimat GmbH & Co. KG" rückwirkend zum 1. Juli den Backbetrieb in Salzwedel fort. Das Unternehmen werde zeitnah in "Salzwedeler Baumkuchen GmbH & Co. KG" umbenannt.