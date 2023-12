Eine Meldung aus der Kategorie "Kuriose Zwischenfälle", für die sich in diesem Jahr viele Nutzerinnen und Nutzer von MDR SACHSEN-ANHALT interessiert haben: Eine Gruppe älterer Menschen aus Sachsen-Anhalt strandet im September auf dem Rückweg von einer Busreise in die Schweiz auf einem Autobahnparkplatz in Baden-Württemberg. Zunächst streitet sich der Busfahrer laut Zeugenaussagen mit seinem Chef über die Lenkzeit des Busses. Das Ergebnis: Der Fahrer lässt den Bus samt Insassen einfach stehen und braust in einem Privatauto davon. Als kein Ersatzfahrer erscheint, werden die Reisenden Stunden später per Taxi zum Stuttgarter Hauptbahnhof gebracht. Von dort aus reisen sie schließlich per Zug zurück in die Heimat.